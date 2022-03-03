Деньги, получаемые Россией, идут на покупку оружия для убийства украинцев

Кличко-младший придерживается мнения, что Россию нужно изолировать от мировых рынков. Владимир призвал немедленно разорвать все международные деловые связи с Россией.

Достойно внимания Владимир Кличко провел неделю, развозя еду и медикаменты по Киеву

Бывший чемпион мира по тяжелому весу требует ввести дополнительные санкции против России. Как известно, Европа, США и другие страны разорвали связи с российскими банками и предприятиями в ответ на вторжение.

Владимир добавил, что в Украине каждый считает часы своей жизни.

Мы здесь считаем часы. У нас нет времени. Нам нужно действовать сейчас, нам нужно остановить это безумие. Все деньги, которые получает Россия, идут на покупку летального оружия, убивающего украинцев,

– резюмировал Кличко.

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