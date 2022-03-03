Гроші, які отримує Росія, йдуть на покупку зброї для вбивства українців

Кличко-молодший дотримується думки, що Росію потрібно ізолювати від світових ринків. Володимир закликав негайно розірвати всі міжнародні ділові зв'язки з Росією.

Варте уваги Володимир Кличко провів тиждень, розвозячи їжу та медикаменти по Києву

Колишній чемпіон світу у важкій вазі вимагає запровадити додаткові санкції проти Росії. Як відомо, Європа, США та інші країни розірвали зв'язки з російськими банками та підприємствами у відповідь на вторгнення.

Володимир додав, що в Україні кожен рахує години свого життя.

Ми тут справді рахуємо години. У нас немає часу. Нам треба діяти зараз, нам треба зупинити це божевілля. Усі гроші, які отримує Росія, йдуть на покупку летальної зброї, яка вбиває українців,

– резюмував Кличко.

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