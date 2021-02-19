Ми реально можемо програти суд, – журналіст розповів деталі про матч Швейцарія – Україна
Директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов розповів про засідання арбітражного суду в Лозанні у справі про матч Ліги Націй Швейцарія – Україна.
Джерело:"Денисов Time"
Минулого тижня в CAS відбулося слухання по справі про технічну поразку збірної України в матчі зі швейцарцями. Денисов розповів, що УЄФА буде до останнього стояти на своєму і робити все для того, щоб початкове рішення організації залишилося чинним.
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За словами журналіста, ми перебуваємо в поганій позиції у цьому питанні.
Україна хоче зіграти у футбол. УЄФА хоче не дати Україні зіграти в футбол, і це принципове питання як для футбольної інституції. Ми реально можемо програти цей суд. УЄФА хоче залишити своє рішення в силі і довести, що воно не було помилковим, і вони будуть на цьому всіляко наполягати.
УЄФА, що сидить у Швейцарії, і сама Швейцарія – це як мед і бджоли. Коаліція дуже сильна. І, на жаль, за економічними та політичними параметрами, ми не Італія, не Франція, тому ми дійсно стоїмо на дуже слабкій позиції,
– сказав Денисов.
Що відомо про технічну поразку збірній Україні
- 17 листопада 2020 року був скасований поєдинок 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна через спалах коронавірусу в українській делегації.
- Головний лікар кантону Люцерн відправив збірну України на карантин, хоча наша команда була готова зіграти матч. Україна мала у складі понад 13 здорових футболістів. Саме цього вимагає УЄФА.
- В УЄФА прийняли рішення зарахувати збірній України технічну поразку. Своє рішення в УЄФА аргументували тим, що Україна не зробила достатньо, аби гра відбулася.
- Через поразку України вилетіла з елітного дивізіону, а Швейцарія – зберегла прописку. Українська асоціація футболу (УАФ) подала апеляцію у CAS.
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