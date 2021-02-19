Директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов розповів про засідання арбітражного суду в Лозанні у справі про матч Ліги Націй Швейцарія – Україна.

Минулого тижня в CAS відбулося слухання по справі про технічну поразку збірної України в матчі зі швейцарцями. Денисов розповів, що УЄФА буде до останнього стояти на своєму і робити все для того, щоб початкове рішення організації залишилося чинним.

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За словами журналіста, ми перебуваємо в поганій позиції у цьому питанні.

Україна хоче зіграти у футбол. УЄФА хоче не дати Україні зіграти в футбол, і це принципове питання як для футбольної інституції. Ми реально можемо програти цей суд. УЄФА хоче залишити своє рішення в силі і довести, що воно не було помилковим, і вони будуть на цьому всіляко наполягати.



УЄФА, що сидить у Швейцарії, і сама Швейцарія – це як мед і бджоли. Коаліція дуже сильна. І, на жаль, за економічними та політичними параметрами, ми не Італія, не Франція, тому ми дійсно стоїмо на дуже слабкій позиції,

– сказав Денисов.

Що відомо про технічну поразку збірній Україні