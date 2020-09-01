Футболісти білоруського клубу "Крумкачі" вийшли на матч у футболках з написом "Ми проти насилля". Напередодні двох футболістів команди сильно побили під час акцій протесту в Мінську. Одного з них госпіталізували з важкими травмами.

З початку масових протестів у Білорусі, місцева влада спочатку перенесла один тур чемпіонату, а другий вирішила провести без глядачів. Тож гра 1 вересня між "Крумкачами" та мінським "Динамо" в кубку Білорусі стала першою, на якій пустили вболівальників на стадіон. Фото та відео з матчу опублікували видання "Наша Ніва" та TUT.by.

Особливим цей матч став і через те, що в неділю, 30 серпня, двох гравців "Крумкачів" Сергія Козека та Олександра Рассолько було жорстко затримано правоохоронцями. Футболістів побили під час затримання, одного з них вночі в кайданах та під конвоєм госпіталізували. В Козека виявили пошкоджені нирки та переламаний третій хребець. Тепер на нього очікує довгий термін реабілітації.

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Їх звинувачували в нападі на міліцейську машину, але після ночі у відділку міліції звинувачення були зняті.

Тож на матч футболісти "Крумкачи" вийшли у футболках з написами "Ми проти насилля" спереду" та "Рассолько, Козека... та інші" ззаду.



Гравці "Крумкачі" вийшли у футболках з написом "Ми проти насилля" / фото Наша Ніва

При цьому місцева федерація не дала дозвіл на використання таких футболок. Тож на команду тепер очікує штраф. До цього клуб оштрафували за те, що вони вийшли на попередню гру в футболках з написом "Ми з народом".

Сам матч розпочався з того, що футболісти дві хвилини просто стояли на полі, не граючи в футбол. Варто відзначити, що мінське "Динамо" – клуб в структурі МВС Білорусі.

На 18-й хвилині "Крумкачі" забили гол. Святкували вони його, піднявши кулак та два пальці вверх. А також показавши серце. Такі символи використовує опонент Лукашенка на виборах президента Білорусі Тихановська.

На самих трибунах вболівальники вигукують "Живе Беларусь" та "Уходи!".

В клубі пообіцяли виручені з продажу квитків на цей матч кошти перерахувати на допомогу потерпілим від насилля зі сторони правоохоронців.