Мы пережили ураган, – тренер Болгарии похвалил сборную Украины после тяжелого спарринга

Сборная Украины в товарищеском поединке в Одессе сыграла вничью с Болгарией (1:1). Наставник болгарской команды Ясен Петров прокомментировал состоявшийся матч.

По словам коуча, ничейный результат с украинцами для болгар приравнивается к значительному достижению.

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"Думаю, результат очень хороший для нас. Мы знали о качестве Украины и готовились к плотной игре в защите. Поддержка здесь очень классная, хорошие фанаты. Впрочем, у нас был свой план на игру. Также отмечу нашего молодого голкипера, который провел сильный матч", – начал Петров.

Очень рад, что мы удержали результат против Украины. У этой команды очень много качества. Кого могу отметить в украинской сборной? Каждый игрок провел фантастический матч. Они создавали ситуации, потому что это действительно хорошая команда. Болельщики не переставали поддерживать их с трибун. Хорошая новость в том, что мы пережили ураган,

– подытожил он.

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