За словами коуча, нічийний результат із українцями для болгар прирівнюється до значного досягнення.
Як це було Збірна України врятувалася від поразки Болгарії: Степаненко забив шалений гол наприкінці гри
"Гадаю, результат дуже хороший для нас. Ми знали про якість України і готувалися до щільної гри в захисті. Підтримка тут дуже класна, гарні фанати. Втім, у нас був свій план на гру. Також відзначу нашого молодого голкіпера, який провів сильний матч", – почав Петров.
Дуже радий, що ми втримали результат проти України. У цієї команди дуже багато якості. Кого можу відзначити в українській збірній? Кожен їхній гравець провів фантастичний матч. Вони створювали ситуації, бо це справді гарна команда. Вболівальники не переставали підтримувати їх із трибун. Хороша новина в тому, що ми пережили ураган,
– підсумував він.
Україна – Болгарія: ключові події матчу
- Неузгоджені дії двох центральних оборонців "жовто-блакитних" призвели до пропущеного голу на 35 хвилині. Тимчик невдало поставив корпус Кірілову, який і зумів розстріляти володіння Бущана – 0:1.
- Відігратися команді Петракова судилося лише на 79 хвилині. Після елегантного закиду Зінченка до штрафної, м’яч був вибитий за межі карного майданчику. Його там підхопив Тарас Степаненко і завдав потужного пострілу низом – 1:1.