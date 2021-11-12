По словам коуча, ничейный результат с украинцами для болгар приравнивается к значительному достижению.
Как это было Сборная Украины спаслась от поражения Болгарии: Степаненко забил сумасшедший гол в конце игры
"Думаю, результат очень хороший для нас. Мы знали о качестве Украины и готовились к плотной игре в защите. Поддержка здесь очень классная, хорошие фанаты. Впрочем, у нас был свой план на игру. Также отмечу нашего молодого голкипера, который провел сильный матч", – начал Петров.
Очень рад, что мы удержали результат против Украины. У этой команды очень много качества. Кого могу отметить в украинской сборной? Каждый игрок провел фантастический матч. Они создавали ситуации, потому что это действительно хорошая команда. Болельщики не переставали поддерживать их с трибун. Хорошая новость в том, что мы пережили ураган,
– подытожил он.
Украина – Болгария: ключевые события матча
- Несогласованные действия двух центральных защитников "желто-голубых" привели к пропущенному голу на 35 минуте. Тимчик неудачно поставил корпус Кирилову, который сумел расстрелять владение Бущана – 0:1.
- Отыграться команде Петракова суждено было лишь на 79 минуте. После элегантного заброса Зинченко в штрафную, мяч был выбит за пределы штрафной площадки. Его там подхватил Тарас Степаненко и нанес мощный выстрел низом – 1:1.