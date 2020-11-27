Захисник Сергій Кривцов з 2010 року виступає за донецький "Шахтар". Тож за десятиліття в команді він змінив трьох тренерів.

Одним з них був Мірча Луческу, який керував командою з 2004 до 2012 року. Під його керівництвом в команді було чимало бразильців. Відтак гравці в команді ділилися на "окремі клани". Про це розповів Сергій Кривцов в інтерв'ю "Провокатору".

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Було таке при Луческу, нема чого приховувати. Ми окремими кланами, можна сказати, жили. Зараз такого немає. Є як мінімум два натуралізовані бразильці, які прекрасно володіють російською мовою. А також Тайсон та Алан Патрік, які давно грають в "Шахтарі", теж добре володіють мовою. Зараз такого розділення немає,

– розповів Сергій Кривцов.

За час, проведений у "Шахтарі", у футболіста з'явилося чимало друзів. Тож часто спілкування з ними переходить у жарти. Однак не зі всіма можна жартувати.

"Я розумію на яку тему та з ким можна жартувати. Так і в команді. Є хлопці, над якими можна пожартувати, і які мені цим же можуть відповісти. І це буде класно. А комусь я скажу якийсь жарт, і він образиться на мене", – розповів Кривцов.

Найчастіше Сергій Кривцов жартує з Миколою Матвієнком, Олексієм Шевченком та Давідом Хочоловою. Однак над ким в команді не варто жартувати, Кривцов не розповів.