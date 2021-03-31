Сборная Украины 31 марта сыграет против Казахстана в 3 туре отбора на чемпионат мира-2022. Соперник не собирается дарить победу команде Андрея Шевченко.

Украина – Казахстан: серьезный настрой соперника

Традиционную предматчевую пресс-конференцию в Киеве посетил главный наставник казахстанской сборной Талгат Байсуфинов. Специалист уверен, что его команда смогла показать достойный футбол на НСК "Олимпийский".

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Тренер Казахстана понимает, что Украина – фаворит этого противостояния, но его подопечные не собираются легко отдавать украинской команде очки в этой встрече.

Мы понимаем, что Украина стремится только к победе, но, как и команда Финляндии, мы не собираемся делать хозяевам подарков,

– заявил Байсуфинов.

Специалист перед матчем с Украиной прибегнет к ротациям в составе. Поэтому против команды Андрея Шевченко выйдет обновленный соперник, если принимать во внимание поединок против французов.

Да, мы сыграли в этом цикле на игру меньше украинцев, но я не вижу особого нашего преимущества. Больше всего, возможно, именно еще одного матча Казахстану не хватило, чтобы почувствовать уверенность в своих силах,

– подытожил наставник соперника.

Матч 3 тура отбора на чемпионат мира-2022 Украина – Казахстан состоится 31 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 на НСК "Олимпийский" в Киеве.