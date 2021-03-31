Мы не собираемся делать Украине подарков, – тренер Казахстана о матче отбора в Киеве
Сборная Украины 31 марта сыграет против Казахстана в 3 туре отбора на чемпионат мира-2022. Соперник не собирается дарить победу команде Андрея Шевченко.
Источник:УАФ
Украина – Казахстан: серьезный настрой соперника
Традиционную предматчевую пресс-конференцию в Киеве посетил главный наставник казахстанской сборной Талгат Байсуфинов. Специалист уверен, что его команда смогла показать достойный футбол на НСК "Олимпийский".
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Тренер Казахстана понимает, что Украина – фаворит этого противостояния, но его подопечные не собираются легко отдавать украинской команде очки в этой встрече.
Мы понимаем, что Украина стремится только к победе, но, как и команда Финляндии, мы не собираемся делать хозяевам подарков,
– заявил Байсуфинов.
Специалист перед матчем с Украиной прибегнет к ротациям в составе. Поэтому против команды Андрея Шевченко выйдет обновленный соперник, если принимать во внимание поединок против французов.
Да, мы сыграли в этом цикле на игру меньше украинцев, но я не вижу особого нашего преимущества. Больше всего, возможно, именно еще одного матча Казахстану не хватило, чтобы почувствовать уверенность в своих силах,
– подытожил наставник соперника.
- Перед этой встречей украинская сборная занимает 3 место в группе D. В активе украинцев 2 очка. Зато их будущий соперник Казахстан еще не знает вкуса побед в отборе. С нулем они замыкают таблицу. Команда Талгата Байсуфинова пока единственная национальная сборная в группе, которая не получила ни одного пункта.
- Сборные четыре раза встречались на футбольном поле. Во всех случаях успех праздновали наши ребята. Украинцы наколотили в ворота соперников 9 голов, а пропустили лишь 3 мяча.
- Последний раз команды выходили друг против друга в далеком 2009 году в отборе на чемпионат мира-2010, где Украина одержала победу 2:1.
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