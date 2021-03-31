Збірна України 31 березня зіграє проти Казахстану у 3 турі відбору на чемпіонат світу-2022. Суперник не збирається дарувати перемогу команді Андрія Шевченка.

Україна – Казахстан: серйозний настрій суперника

На традиційну передматчеву пресконференцію у Києві завітав головний наставник казахстанської збірної Талгат Байсуфінов. Фахівець впевнений, що його команда змогла показати гідний футбол на НСК "Олімпійський".

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Тренер Казахстану розуміє, що Україна – фаворит цього протистояння, але його підопічні не збираються легко віддавати українській команді очки у цій зустрічі.

Ми розуміємо, що Україна прагне лише перемоги, але, як і команда Фінляндії, ми не збираємося робити господарям подарунків,

– заявив Байсуфінов.

Спеціаліст перед матчем з Україною вдасться до ротацій у складі. Тому проти команди Андрія Шевченка вийде оновлений суперник, якщо брати до уваги поєдинок проти французів.

Так, ми зіграли в цьому циклі на гру менше за українців, але я не бачу особливої нашої переваги. Щобільше, можливо, саме ще одного матчу Казахстану не вистачило, аби відчути впевненість у своїх силах,

– підсумував наставник суперника.

Матч 3 туру відбору на чемпіонат світу-2022 Україна – Казахстан відбудеться 31 березня. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45 на НСК "Олімпійський" у Києві.