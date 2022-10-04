Главный директор Шахтера по футболу Дарио Срна в очередной раз подчеркнул, что он уже третье убегает от войны. Также он рассказал о столь полномасштабном вторжении для команды.

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Срна: Бывает, что я просыпаюсь и не знаю, где я

"Война застала меня в 1991 году в Хорватии, в 2014-м – в Донецке, а сейчас – по всей Украине. Я горжусь этой командой. Для меня они – герои.

24 февраля была катастрофа. Мы были с командой в Киеве. Но мы все организовали, особенно по отношению к иностранным игрокам. Кто-то выехал из Украины машиной, кто-то – поездом", – отметил хорватский специалист.

За последние 8 лет "горняки" играли на нескольких стадионах, к сожалению, в нынешнем сезоне они снова вынуждены эмигрировать.

"В 2014 году нам пришлось покинуть Донецк, наш дом, наш стадион, наш спортивный город. У нас есть болельщики по всему миру. Мы переехали в Киев, а когда адаптировались, началась другая война. Трудно объяснить нашу жизнь с тех пор до сих пор.

Мы – команда без адреса, и это болезненно. Мы играли во Львове, Одессе, Харькове, сейчас проводим матчи Лиги Чемпионов в Варшаве. Мне звонит дочь, а я ей говорю, что сегодня я в Киеве, завтра – в Лондоне. Бывает, что я просыпаюсь и не знаю, где я», – добавил Срна.

К слову. Уже в среду, 5 октября, мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу будет принимать донецкую команду в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.