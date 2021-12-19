Мы идем за титулом чемпиона мира, – промоутер Беринчика после победы

Денис Беринчик успешно провел защиту пояса WBO International, одолев 18 декабря Ису Чаниева. После поединка Александр Красюк, промоутер Дениса, рассказал о планах боксера.

Никто не понимает, что ждет Беринчика

Промоутер Красюк заявил, что никто не понимает, что ждет 33-летнего Беринчика. Он заверил, что Денис следует за чемпионским поясом в легком весе.

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Никто не понимает. Мы идем за титулом чемпиона мира. Как это будет – не знаем. Но точно идем за ним,

– сказал Красюк.

Какие у Беринчика шансы биться за титул

Беринчик и Чаниев провели 12-раундовое сражение в Броварах. В кровавом поединке украинец выиграл решением судей и в шестой раз защитил свой титул. На бой против Чаниева Денис выехал на машине.

Все титулы в легком весе находятся в руках Джорджа Камбососа, который в ноябре побил Теофимо Лопеса.

У Камбососа сразу несколько потенциальных соперников для следующего поединка:

Василий Ломаченко

Девин Хейни

Джервонта Дэвис

Райан Гарсия.

Беринчик удерживает третье место в рейтинге WBO, который возглавляет украинец Василий Ломаченко. Есть вероятность, что именно Ломаченко станет официальным претендентом на титул Камбососа. Недавно Василий побил Ричарда Комми.