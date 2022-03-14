Мы говорим "русский", а имеем в виду "фашист" – синоним навеки, – Шовковский
14 марта 2022 , 13:21Читати новину українською
Источник:фейсбук Александра Шовковского
Легенда украинского футбола Александр Шовковский продолжает борьбу на информационном фронте. Эксголкипер Динамо морально уничтожает представителей русского мира.
"Русский – фашист"
Асистент Олександра Петракова у тренерському штабі збірної України робить свій внесок у нашу перемогу.
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Бывший голкипер сборной Украины прокомментировал вторжение России в Украину. Шовковский также выразил всю свою ненависть к россиянам.
Мы говорим "русский", а имеем в виду "фашист". Мы говорим "фашист" – а имеем в виду "русский". русский – фашист. Синонимы навеки. Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ! Слава Украинцам,
– написал в сети Шовковский.
- Шовковский завершил игровую карьеру в 2016 году.
- В течение карьеры он выступал только за Динамо, с которым 14 раз становился чемпионом Украины.
- В настоящее время экс-голкипер "Динамо" работает ассистентом главного тренера сборной Украины Александра Петракова.