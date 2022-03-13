Приняли в лиссабонскую семью
Бенфика не бросила в беде своих подопечных. Лиссабонский клуб по-семейному встретил четырех юных футболистов из Украины.
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Илья, Мирон, Никита и Алексей занимались в школе Бенфики, открытой в Киеве и Харькове. После начала войны "орлы" позаботились о безопасности своих питомцев.
Президент Бенфики Руй Кошта очень тепло принял молодых игроков и подарил ребятам клубную экипировку. Каждый украинец получил именной рюкзак.
Видео встречи президента Бенфики и украинцев
Напомним, что в составе Бенфики выступает украинский форвард Роман Яремчук.
- Отметим, что туринский Ювентус помог клубным автобусам, чтобы эвакуировать юных украинских футболистов. Все ребята будут тренироваться в Турине.
- Украинская ассоциация Украины тоже отправляет молодых игроков за границу.