Мы еще встретимся, – Сульшер не сдержал слез, прощаясь с Манчестер Юнайтед

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер не сумел сдержать слез, прощаясь с клубом. Сульшер ушел со своего поста 21 ноября.

Сульшер руководил Манчестер Юнайтед с декабря 2018 года, пока не был уволен в воскресенье, 21 ноября, после разгромного поражения от Уотфорда (1:4) в чемпионате Англии.

О главном Манчестер Юнайтед официально уволил Сульшера с поста главного тренера

"Многие журналисты хотят задать мне вопросы. Но я не буду на них отвечать, я не буду давать интервью. Потому что, думаю, все знают – я отдал всего себя этому клубу... но, к сожалению, я не принес ожидаемых результатов", – подчеркнул Сульшер со слезами на глазах.

Карьера Сульшера в МЮ

Уле Гуннар Сульшер работал на посту главного тренера Манчестер Юнайтед с декабря 2018 года, сменив Жозе Моуринью.

Под его руководством МЮ не получил ни одного трофея: лучший результат – финал Лиги Европы 2020/21, в котором команда уступила Вильярреалу в серии пенальти.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Сульшера Майкл Каррик. Фаворитом на место норвежца считается нынешний наставник ПСЖ Маурисио Почеттино.