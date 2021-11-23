Сульшер керував Манчестер Юнайтед із грудня 2018 року, поки не був звільнений у неділю, 21 листопада, після розгромної поразки від Уотфорда (1:4) у чемпіонаті Англії.
Про головне Манчестер Юнайтед офіційно звільнив Сульшера з посади головного тренера
"Багато журналістів хочуть поставити мені запитання. Але я не на них відповідатиму, я не даватиму інтерв'ю. Я просто хочу піти. Бо, гадаю, всі знають – я віддав всього себе цьому клубу… Але, на жаль, я не приніс очікуваних результатів", – наголосив Сульшер зі сльозами на очах.
Кар'єра Сульшера у МЮ
- Уле Гуннар Сульшер працював на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед з грудня 2018 року, змінивши Жозе Моурінью.
- Під його керівництвом МЮ не здобув жодного трофею: найкращий результат – фінал Ліги Європи 2020/21, у якому команда поступилася Вільярреалу у серії пенальті.