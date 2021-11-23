Сульшер руководил Манчестер Юнайтед с декабря 2018 года, пока не был уволен в воскресенье, 21 ноября, после разгромного поражения от Уотфорда (1:4) в чемпионате Англии.

О главном Манчестер Юнайтед официально уволил Сульшера с поста главного тренера

"Многие журналисты хотят задать мне вопросы. Но я не буду на них отвечать, я не буду давать интервью. Потому что, думаю, все знают – я отдал всего себя этому клубу... но, к сожалению, я не принес ожидаемых результатов", – подчеркнул Сульшер со слезами на глазах.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен помощник Сульшера Майкл Каррик. Фаворитом на место норвежца считается нынешний наставник ПСЖ Маурисио Почеттино.

Карьера Сульшера в МЮ