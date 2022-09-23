Молодежная сборная Украины в последний раз выступала на чемпионате Европы еще в 2011 году. В 2022 году команда получила шанс попасть на Евро-2023. Команда заняла второе место в своей группе отбора, проиграв всего один матч. Но этого оказалось недостаточно для первого места в группе. Поэтому команда будет играть в плей-офф отбора.

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Соперником сборной Украины U-21 стала сборная Словакии. И свой домашний матч украинцы вынуждены провести в Польше. Эта игра состоится 23 сентября и начнется в 19:00.

"Рассчитываем на наших болельщиков. Мы потому и выбирали Польшу, потому что понимали, что сейчас очень много наших граждан, которые находятся в Польше и рассчитываем на их поддержку. Но я бы не акцентировал на этом внимание: думаю, в любом случае ситуация такая, что самое важное то, что матч будет. Даже то, что он пройдет в Польше, мы должны благодарить ВСУ, наших воинов, за то, что матчи проходят. Мы от себя будем стремиться на нашем фронте показывать содержательную игру и результат", – заявил тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань.

Уже 27 сентября команды сыграют ответный матч, в котором и определится, кто попадет в 16 команд Евро-2023 и отправится на турнир в Румынию и Грузию.