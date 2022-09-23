Молодіжна збірна України востаннє виступала на чемпіонаті Європи ще у 2011 році. У 2022 році команда отримала шанс потрапити на Євро-2023. Команда посіла друге місце у своїй групі відбору, програвши лише один матч. Але цього виявилося недостатньо для першого місця в групі Тож команда гратиме у плей-офф відбору.

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Суперником збірної України U-21 стала збірна Словаччини. І свій домашній матч українці змушені провести в Польщі. Ця гра відбудеться 23 вересня, і розпочнеться о 19:00.

"Розраховуємо на наших вболівальників. Ми тому й обирали Польщу, бо розуміли, що зараз дуже багато наших громадян, які перебувають у Польщі та розраховуємо на їх підтримку. Але я б не акцентував на цьому увагу: думаю, у будь-якому разі ситуація така, що найважливіше те, що матч буде. Навіть те, що він пройде у Польщі, ми маємо дякувати ЗСУ, нашим воїнам, за те, що матчі відбуваються. Ми від себе будемо прагнути на нашому фронті показувати змістовну гру та результат", – заявив тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань.

Вже 27 вересня команди зіграють матч-відповідь, в якому і визначиться, хто потрапить до 16 команд Євро-2023 та відправиться на турнір до Румунії та Грузії.