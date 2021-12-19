Цимбал: Ми непогано працювали останні 4 роки

Наразі основний склад чоловічої збірної України готується до Олімпіади в Італії. Цимбал зазначив, що протягом останніх чотирьох років команда працювала, щоб продемонструвати результат на Іграх-2022.

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Він додав, що українські біатлоністи на Олімпіаді будуть намагатися скористатися помилками суперників.

Ми непогано працювали останні 4 роки, старалися для того, аби показати результат на Олімпіаді. Я думаю, що старт буде хорошим. Що напрацювали, те й отримаємо. Може пощастить, а може й ні. Лідери можуть помилитися, а ми намагатимемося цим скористуватися. Звісно, що може бути й навпаки. Я знаю точно, що ми будемо сильними на цій Олімпіаді,

– заявив Цимбал.

Олімпійські ігри 2022 відбудуться 4 – 20 лютого. Біатлонні гонки триватимуть у Пекіні з 5 до 19 лютого.

Всього збірна України з біатлону здобула 5 медалей в історії Олімпійських ігор. Всі нагороди здобули жінки.

Представники чоловічої збірної України ніколи не ставали призерам Олімпіад.

Повне інтерв'ю Богдана Цимбала читайте на сайті 24 каналу за посиланням.