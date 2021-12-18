В мужском списке судей УЕФА впервые в истории появились рефери-женщины: среди них есть украинка
Источник:УЕФА
Стали известны судейские списки УЕФА на вторую половину футбольного сезона 2021/22, а также распределение рефери по категориям. Впервые в истории в мужском списке появились рефери-женщины.
Украинка снова стала одной из первых
Два арбитра присоединились к перечню. Среди них украинка Екатерина Монзуль и француженка Стефани Фраппар.
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Представительница Франции оказалась в первой категории УЕФА, являющейся второй по престижности после элитной, а Монзуль – во вторую.
В элитную категорию не удалось попасть ни одному из украинских рефери. Однако в первой есть двое: Евгений Арановский и Сергей Бойко. На уровне с Монзуль во вторую категорию входят украинцы Николай Балакин, Алексей Деревинский, Виктор Копиевский, Виталий Романов и Денис Шурман.
В женском списке Фраппар и Монзуль относятся к элитной категории судей. Оба арбитра признавались лучшими среди женщин по версии IFFHS. Украинка – в 2015 году, а француженка – последние три года подряд.
Для арбитров это появление в мужском списке судей означает, что со следующего года они смогут регулярно обслуживать мужские матчи под эгидой УЕФА.
Карьера Монзуль
- Екатерина регулярно работает на матчах УПЛ. Она является одной из ведущих судей Украины.
- Украинка дебютировала в мужских матчах международного уровня в 2020-м, во время игры Лиги наций между Сан-Марино и Гибралтаром в ноябре 2020 года.
- Монзуль и Фраппар в 2021-м стали первыми женщинами-арбітринями, которые обслуживали матчи отбора на мужской чемпионат мира.