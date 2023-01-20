20 января прошла очередная гонка по биатлону. В итальянском Антгольц-Антерсельве состоялся спринт на этапе Кубка мира-2023. 24 канал.
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На старт среди мужчин вышли пятеро представителей Украины. Из них в очки попал только Артем Прима. Он прошел дистанцию почти через 25 минут и занял 31 место.
Другие украинцы оказались вне очковой зоны. Антон Дудченко финишировал 41, Денис Насыко – 44, Тарас Лесюк – 56, а Артем Тищенко занял 86 место и не отобрался в субботнюю гонку преследования.
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Триумф праздновал норвежец Йоханнес Бё. Несмотря на один промах, легендарный спортсмен опередил двух других скандинавов – Мартина Понсилому из Швеции и своего соотечественника Стурлу Хольма Лагрейда.
Результаты спринта на Кубке мира в Антгольце, Италия:
- Йоханнес Бё (Норвегия)
- Мартин Понсилуома (Швеция)
- Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)
- Роман Реес (Германия)
- Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
- Эмильен Жаклен (Франция)
- Томмазо Джакомель (Италия)
- Симон Эдер (Австрия)
- Юстус Штрелов (Германия)
- Фабьен Клод (Франция)