20 января прошла очередная гонка по биатлону. В итальянском Антгольц-Антерсельве состоялся спринт на этапе Кубка мира-2023. 24 канал.

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На старт среди мужчин вышли пятеро представителей Украины. Из них в очки попал только Артем Прима. Он прошел дистанцию почти через 25 минут и занял 31 место.

Другие украинцы оказались вне очковой зоны. Антон Дудченко финишировал 41, Денис Насыко – 44, Тарас Лесюк – 56, а Артем Тищенко занял 86 место и не отобрался в субботнюю гонку преследования.

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Триумф праздновал норвежец Йоханнес Бё. Несмотря на один промах, легендарный спортсмен опередил двух других скандинавов – Мартина Понсилому из Швеции и своего соотечественника Стурлу Хольма Лагрейда.

Результаты спринта на Кубке мира в Антгольце, Италия:

  1. Йоханнес Бё (Норвегия)
  2. Мартин Понсилуома (Швеция)
  3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)
  4. Роман Реес (Германия)
  5. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
  6. Эмильен Жаклен (Франция)
  7. Томмазо Джакомель (Италия)
  8. Симон Эдер (Австрия)
  9. Юстус Штрелов (Германия)
  10. Фабьен Клод (Франция)