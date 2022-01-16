Санітра: Тищенко поїде п'ятим

Ще раніше наставник чоловічої команди Юрай Санітра запевняв, що до Пекіну поїдуть Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал. Проте тренер мав сумніви щодо п'ятого учасника.

До речі Валентина Семеренко забронювала собі путівку на Олімпіаду-2022

Перед гонкою переслідування в німецькому Рупольдингу тренер заявив, що на Іграх виступить і Артем Тищенко.

Тищенко поїде п'ятим. Четвірка відомо, там немає ніяких варіантів, тому таким складом будемо їхати. Хіба що якщо щось станеться – заміна буде по ходу. До 1 лютого ще можна робити заміну у випадку хвороби,

– сказав Санітра.

Для Тищенка Олімпіада-2022 стане другою в кар'єрі.

У 2018 році він виступав у Пхьончхані та показав один із найкращих результатів України: 29-е місце в індивідуальній гонці.

До слова. Саме Тищенко став одним із авторів медалі України на етапі Кубка світу. У змішаній естафеті він разом із Дар'єю Блашко здобув "бронзу".

Проте в індивідуальних гонках біатлоніста не надто втішні результати. Найкращий його результат у цьому сезоні – 45-е місце у гонці переслідування на третьому етапі у Хохфільцені.