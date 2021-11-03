Муж Свитолиной выдал космический по скорости удар на турнире в Париже: видео

Французский теннисист Гаэль Монфис выдал невероятный розыгрыш в 1/32 финала турнира в Париже. Скорость его удара была сверхмощной.

Не удар, а какая-то ракета

Мощный удар Гаэль Монфис нанес в матче против сербского теннисиста Миомира Кецмановича. В первом сете француз невероятным форхендом нанес удар, который принес ему победу в розыгрыше.

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Мяч полетел с космической скоростью – 190 километров / час. Кажется, что муж украинской теннисистки Элины Свитолиной вложил в этот удар все силы, какие только имел. Интересно, что подача француза в этом розыгрыше была не слишком и слабее, Кецманович едва справился с ней.

Средняя скорость полета мяча в теннисных матчах составляет около 120 – 130 километров / час.

Видео мощного удара Монфиса