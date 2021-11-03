Не удар, а какая-то ракета
Мощный удар Гаэль Монфис нанес в матче против сербского теннисиста Миомира Кецмановича. В первом сете француз невероятным форхендом нанес удар, который принес ему победу в розыгрыше.
Интересно увидеть Первой ракетке Украины Элине Свитолиной открыли именную звезду в Киеве: праздничные фото
Мяч полетел с космической скоростью – 190 километров / час. Кажется, что муж украинской теннисистки Элины Свитолиной вложил в этот удар все силы, какие только имел. Интересно, что подача француза в этом розыгрыше была не слишком и слабее, Кецманович едва справился с ней.
Средняя скорость полета мяча в теннисных матчах составляет около 120 – 130 километров / час.
Видео мощного удара Монфиса
- Отметим, что Монфис стартовал с победы в Париже. Гаэль в трех сетах таки одолел Кецмановича – 6:4, 5:7, 3:6.
- 2 ноября стало знаковым для его жены Элины Свитолиной. Теннисистка получила именную звезду на "Площади звезд" в Киеве. 27-летняя спортсменка специально прилетела для этого торжественного события в Украину. Также украинка воспользовалась случаем и посетила матч Динамо с Барселоной в Лиге чемпионов.
- Муж Свитолиной пробился в 1/16 финала. Следующим соперником француза будет его земляк Адриан Маннарино – 59-я ракетка мира. Это противостояние состоится 3 ноября.