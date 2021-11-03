Не удар, а якась ракета

Потужний удар Гаель Монфіс завдав у матчі проти сербського тенісиста Міоміра Кецмановича. У першому сеті француз шаленим форхендом завдав удару, який приніс йому перемогу у розіграші.

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М'яч полетів із космічною швидкістю – 190 кілометрів / годину. Здається, що чоловік української тенісистки Еліни Світоліної вклав у цей удар усі сили, які тільки мав. Цікаво, що подача француза у цьому розіграші була не надто й слабшою, Кецманович ледь впорався із нею.

Середня швидкість польоту м'яча у тенісних матчах складає близько 120 – 130 кілометрів / годину.

Відео потужного удару Монфіса