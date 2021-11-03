Не удар, а якась ракета
Потужний удар Гаель Монфіс завдав у матчі проти сербського тенісиста Міоміра Кецмановича. У першому сеті француз шаленим форхендом завдав удару, який приніс йому перемогу у розіграші.
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М'яч полетів із космічною швидкістю – 190 кілометрів / годину. Здається, що чоловік української тенісистки Еліни Світоліної вклав у цей удар усі сили, які тільки мав. Цікаво, що подача француза у цьому розіграші була не надто й слабшою, Кецманович ледь впорався із нею.
Середня швидкість польоту м'яча у тенісних матчах складає близько 120 – 130 кілометрів / годину.
Відео потужного удару Монфіса
- Відзначимо, що Монфіс стартував із перемоги у Парижі. Гаель у трьох сетах таки здолав Кецмановича – 6:4, 5:7, 3:6.
- 2 листопада став знаковим для його дружини Еліни Світоліної. Тенісистка отримала іменну зірку на "Площі зірок" у Києві. 27-річна спортсменка спеціально прилетіла для цієї урочистої події в Україну. Також українка скористалась нагодою та відвідала матч Динамо з Барселоною у Лізі чемпіонів.
- Чоловік Світоліної пробився у 1/16 фіналу. Наступним суперником француза буде його земляк Адріан Маннаріно – 59-та ракетка світу. Це протистояння відбудеться 3 листопада.