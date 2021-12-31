Владас считает, что мировая общественность слишком вяло отреагировала на новость о том, что Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) попал на многолетние системные нарушения. Он хочет, чтобы на подобные нарушения жестко реагировали.
К слову Украинский легкоатлет рассказал о допинг-махинациях в сборной
По словам россиянина, последние шесть лет в мире идет целенаправленная дискриминация именно РФ, а действия других стран спускаются на тормозах.
"Мы видим ситуацию с украинским антидопинговым агентством. Оно предупреждало спортсменов о тестах, выдавало соревновательные тесты за внесоревновательные. И никакой международной реакции, хотя нас за это уже расстреляли бы", – сказал Владас.
Украина попала в допинг-скандал: что известно
- В расследовании WADA "Геркулес" говорится, что Национальный антидопинговый центр Украины с 2012 года мог заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб. Это нарушение международных стандартов.
- НАДЦУ подозревают в том, что в 2021 году центр подал ложную информацию о по меньшей мере шести допинг-пробах.
- Одним из нарушений стало то, что в НАДЦ некоторые пробы, взятые в соревновательный период, подписывали как взятые во внесоревновательный период. Такие пробы проверяются на меньшее количество запрещенных веществ.