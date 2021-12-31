Владас считает, что мировая общественность слишком вяло отреагировала на новость о том, что Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) попал на многолетние системные нарушения. Он хочет, чтобы на подобные нарушения жестко реагировали.

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По словам россиянина, последние шесть лет в мире идет целенаправленная дискриминация именно РФ, а действия других стран спускаются на тормозах.

"Мы видим ситуацию с украинским антидопинговым агентством. Оно предупреждало спортсменов о тестах, выдавало соревновательные тесты за внесоревновательные. И никакой международной реакции, хотя нас за это уже расстреляли бы", – сказал Владас.

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