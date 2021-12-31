Владас вважає, що світова громадськість надто мляво відреагувала на новину про те, що Національний антидопінговий центр України (НАДЦУ) потрапив на багаторічні системні порушення. Він хоче, щоб на подібні порушення жорстко реагували.

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За словами росіянина, останні шість років у світі йде цілеспрямована дискримінація саме РФ, а дії інших країн спускаються на гальмах.

"Ми бачимо ситуацію з українською антидопінговою агенцією. Воно попереджало спортсменів про тести, видавало змагальні тести за позазмагальні. І жодної міжнародної реакції, хоча нас за це вже розстріляли б", – сказав Владас.

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