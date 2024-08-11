В 1/8 финала Олимпиады-2024 Мчедлидзе победил турецкого борца Ибрагима Чифтчи, но в четвертьфинале не смог одолеть грузина Гиви Матчарашвили. Украинский спортсмен оказался в утешительных ситучках, – пишет 24 канал.

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Борьба за бронзу ОИ-2024

В утешительных схватках Мурази Мчедлидзе со счетом 5:3 одолел южноафриканского спортсмена – Николаса Йоханнеса де Ланге. Сегодня, в поединке за "бронзу" украинец будет бороться с азербайджанцем Магомедовым Магомедханом.

Время начала схватки – ориентировочно 13:35 по киевскому времени.

Это противостояние может принести для Украины еще одну награду на Олимпийских играх-2024 в Париже. Сейчас украинцы в своем активе имеют 12 медалей и занимают 21-место.