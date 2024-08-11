В 1/8 фіналу Олімпіади-2024 Мчедлідзе переміг турецького борця Ібрагіма Чіфтчі, але у чвертьфіналі не зміг здолати грузина Гіві Матчарашвілі. Український спортсмен опинився у втішніх ситучках, – пише 24 канал.

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Боротьба за бронзу ОІ-2024

У втішних сутичках Муразі Мчедлідзе з рахунком 5:3 здолав південноафриканського спортсмена – Ніколаса Йоганнеса де Ланге. Сьогодні, у поєдинку за "бронзу" українець буде боротись з азербайджанцем Магомедовим Магомедханом.

Час початку сутички – орієнтовно 13:35 за київським часом.

Це протистояння може принести для України ще одну нагороду на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Наразі українці в своєму активі мають 12 медалей та займають 21-місце.