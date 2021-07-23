Мощный нокаут Гассиева

Бой состоялся на волейбольной арене "Динамо". Гассиев и Валлиш сошлись в главном событии вечера бокса. На кону боя был пояс WBA Asia в тяжелом весе.

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Со старта боя Гассиев никуда не спешил и занял центр ринга. Мурат много ударов немецкого соперника принимал на блок.

Валлиш перемещался по рингу, но все равно пропускал тяжелые удары россиянина.

В четвертом раунде Мурат начал вкладываться в свои удары. Ближе к концу раунда Гассиев отправил Михаэля в нокдаун очередным правым в голову.

Валлиш продолжил после отсчета рефери. Гассиев бросился на добивание, но немца спас гонг. Рефери решил остановить поединок и Гассиев выиграл техническим нокаутом.