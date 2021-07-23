Потужний нокаут Гассієва

Бій відбувся на волейбольній арені "Динамо". Гассієв та Валліш зійшлися у головній події вечора боксу. На кону бою був пояс WBA Asia у важкій вазі.

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Від старту бою Гассієв нікуди не поспішав і зайняв центр рингу. Мурат багато ударів німецького суперника приймав на блок.

Валліш переміщався по рингу, але все одно пропускав важкі удари росіянина.

У четвертому раунді Мурат почав вкладатися у свої удари. Ближче до кінця раунду Гассієв відправив Міхаеля в нокдаун черговим правим в голову.

Валліш продовжив після відліку рефері. Гассієв кинувся на добивання, але німця врятував гонг. Рефері вирішив зупинити поєдинок і Гассієв виграв технічним нокаутом.