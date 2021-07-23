Конор мог приехать зрителем

Об этом сообщил глава промоушена "Махач" Андрей Лимонтов. Он заявил, что Конор планировал посетить бой Беринчик – Лобов еще до поражения Дастину Порье.

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На самом деле это обсуждалось. Он мог приехать зрителем, если бы в своем поединке одержал победу. Сейчас есть какая-то вероятность, что он приедет, но уверенности нет. Здесь психологический момент же,

– заявил Лимонтов.

МакГрегор, который дружит с Лобовым недавно проиграл Порье, получив жуткий перелом ноги.

"В спорте такое бывает. Например, человек проиграл и закрылся в себе: "Никуда не хочу, никуда не поеду". И пропадает с радаров на время", – резюмировал Лимонтов.

Бой Беринчик – Лобов состоится 24 июля в Киеве. Бойцы встретятся в рамках лиги кулачных боев. Украинец официально дебютирует в поединках на голых кулаках. Начало шоу в 20:00.

Конор МакГрегор впервые побывал в Украине в 2019 году. Тогда ирландец поделился впечатлениями от Украины и нашей национальной кухни, а также оценил украинский бокс.