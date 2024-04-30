"Кажется, он не представляет, как надо играть в футбол": Мудрик получил на орехи от чемпиона мира

Михаил Мудрик перебрался в Челси еще зимой 2023-го, но никак не может найти свою лучшую форму в футболке лондонского клуба. Из-за чего сталкивается с целой горой критики в свой адрес.

Очередную порцию критики украинский легионер Челси получил после матча 35-го тура АПЛ-2023/2024. В том выездном поединке против Астон Виллы Мудрик вышел в старте “синих”.

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Очередная порция критики для Мудрика

Михаил отыграл почти весь матч и на 90-й минуте был заменен на Чезаре Казадеи. Несмотря на большое игровое время украинец не запомнился результативными действиями и хотя бы яркой игрой. Зато 23-летний левый вингер стал "жертвой" насмешек из-за своего неудачного удара в поединке, который был "по воробьям", как говорят в футболе.

Хотя Челси и смогло отыграться со счета 2:0 в пользу хозяев, но игра украинца была очень блеклой. Из-за чего получил критику от бывшего игрока Челси и сборной Франции Франка Лебефа. Чемпион мира и Европы негативно высказался об игре Мудрика за лондонский клуб.

Лебеф не увидел Михаила в игре против Астон Виллы. Также бывший футболист "аристократов" отметил тот факт, что Мудрик хорошо выступает за сборную Украины, но никак не может перенести эту хорошую игру на клубный уровень.

Где был Мудрик в матче с Астон Виллой? Да, вы даете молодому футболисту время на адаптацию, он приехал из страны, где идет война, поэтому это действительно психологически сложно, но уже много времени прошло... Он хорошо играет за сборную Украины, забивает голы, но это не работает в Челси. Создается впечатление, что он не представляет, как надо играть в футбол со всеми его партнерами по команде,

– заявил Лебеф.

Добавим, что ранее Мудрик уже получил критику со стороны бывшего тренера Динамо и сборной Украины Йожефа Сабо.

Отметим, что матч Астон Вилла – Челси закончился ничьей 2:2. Хотя могла команда Маурисио Почеттино одержать победу, если бы гол Дисаси был засчитан.

В общем не только сезон-2023/2024 является плохим для Мудрика. В общем вся команда Челси показывает нестабильные выступления. На фоне результатов даже зашаталось кресло главного тренера "синих" Маурисио Почеттино. Лондонский клуб с 48 баллами идет на 9-м месте в таблице АПЛ.

Мудрик в этом сезоне уже принял участие в 37 матчах Челси, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

Контракт Михаила с "аристократами" рассчитан до конца июня 2031-го года. Хотя есть много слухов о вероятном трансфере левого вингера или об аренде в другой клуб.

Уже 2 мая Челси проведет перенесенный матч 26-го тура АПЛ против Тоттенхэма. Начало в 21:30 (по Киеву).