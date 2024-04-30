Чергову порцію критики український легіонер Челсі отримав після матчу 35-го туру АПЛ-2023/2024. У тому виїзному поєдинку проти Астон Вілли Мудрик вийшов у старті "синіх".

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Чергова порція критики для Мудрика

Михайло відіграв майже весь матч та на 90-й хвилині був замінений на Чезаре Казадеї. Попри великий ігровий час українець не запам'ятався результативними діями та бодай яскравою грою. Натомість 23-річний лівий вінгер став "жертвою" глузування через свій невдалий удар у поєдинку, який був "по горобцях", як кажуть у футболі.

Хоч Челсі й змогло відігратись із рахунку 2:0 на користь господарів, але гра українця була дуже бляклою. Через що отримав критику від колишнього гравця Челсі та збірної Франції Франка Лебефа. Чемпіон світу та Європи негативно висловився про гру Мудрика за лондонський клуб.

Лебеф не побачив Михайла у грі проти Астон Вілли. Також колишній футболіст "аристократів" зауважив той факт, що Мудрик добре виступає за збірну України, але ніяк не може перенести цю хорошу гру на клубний рівень.

Де був Мудрик у матчі з Астон Віллою? Так, ви даєте молодому футболісту час на адаптацію, він приїхав з країни, де йде війна, тому це дійсно психологічно складно, але вже багато часу пройшло… Він добре грає за збірну України, забиває голи, але це не працює у Челсі. Складається враження, що він не уявляє, як треба грати у футбол з усіма його партнерами по команді,

– заявив Лебеф.

Додамо, що раніше Мудрик вже отримав критику зі сторони колишнього тренера Динамо та збірної України Йожефа Сабо.

Відзначимо, що матч Астон Вілла – Челсі закінчився нічиєю 2:2. Хоча могла команда Маурісіо Почеттіно здобути перемогу, якби гол Дісасі був зарахований.

Загалом не лише сезон-2023/2024 є поганим для Мудрика. Загалом уся команда Челсі показує нестабільні виступи. На тлі результатів навіть захиталось крісло головного тренера "синіх" Маурісіо Почеттіно. Лондонський клуб із 48 балами йде на 9-му місці у таблиці АПЛ.

До слова. Вже 2 травня Челсі проведе перенесений матч 26-го туру АПЛ проти Тоттенхема. Початок о 21:30 (за Києвом).