В официальных соцсетях "синих" появилось видео с прощальными словами опытного футболиста. Во время речи Тьягу Силва не сдерживал слез.
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Дороги Силвы и Челси расходятся
Лондонский коллектив потеряет не только опытного защитника, но и ментального лидера команды. Несмотря на это 39-летний футболист не спешит вешать бутсы на гвоздь и не говорит Лондону "пока". Силва не исключает, что в будущем может вернуться в Челси, но уже в другом амплуа.
Челси очень важен для меня. Я планировал поиграть здесь год, а прошло уже четыре. Мои сыновья выступают за Челси, чем я очень горжусь. На протяжении четырех лет я отдавал все силы на поле. Но у каждой истории есть конец. Я не ставлю точку. Прощание для тех, кто уходит и не возвращается. Я надеюсь вскоре вернуться, возможно, в другой роли,
– сказал бразилец.
Прощальные слова Тьягу Силвы: смотрите видео
Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что Силва может в будущем воссоединиться с Челси, но уже начав работу в структуре клуба из Лондона. Тем более, что его дети выступают за детские команды "синих".
По окончании этого сезона-2023/2024 Тьягу Силва может продолжить карьеру в родной стране. Защитником интересуются несколько бразильских клубов, в частности родной футболисту Флуминенсе.
К слову, Челси в текущем сезоне никак не может подняться в таблице АПЛ. После 33-х сыгранных матчей команда Маурисио Почеттино идет лишь 9-й, набрав 48 баллов.
Лондонский период в карьере Тьягу Силвы
- Бразилец пополнил лондонскую команду летом 2020-го года, когда перебрался из французского ПСЖ на правах свободного агента.
- Всего провел в футболке "синих" уже 151 матч – 9 мячей и 3 ассиста.
- В текущем сезоне-2023/2024 Силва уже принял участие в 34-х поединках Челси, в которых забил 4 гола.
- В сезоне-2020/2021 в составе Челси стал победителем Лиги чемпионов, а в 2022-м – Клубного чемпионата мира.
- Также в сезоне-2021/2022 получил вместе с "аристократами" Суперкубок УЕФА.