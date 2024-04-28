Астон Вилла– Челси 2:2

Голы: Кукурелья., 4 (автогол), Роджерс, 42– Мадуэке, 62, Галлахер, 81.

В чемпионате Англии 2023-2024 в эти выходные проходят матчи 35 тура АПЛ. На вечер субботы было вынесено сражение между Астон Виллой и Челси, пишет 24 Канал.

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Вилла доминирует до перерыва

Команда Унаи Эмери ведет борьбу за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Челси же после провальной первой части получил надежду завоевать место в еврокубках.

Но для этого подопечным Почеттино нужно было брать три очка на "Вилла Парк". Тренер "синих" выставил достаточно атакующий состав, в основе которого нашлось место и Михаилу Мудрику.

Однако Астон Вилла была фаворитом боя и в первом тайме показала это на поле. Уже на четвертой минуте хозяева открыли счет, хотя помог им в этом рикошет от Кукурельи. Испанец неудачно очутился на пути мяча после удара Макгинна и направил его в свои ворота.

А перед перерывом Вилла уже сама удвоила счет благодаря точному удару Роджерса в ближний угол. Челси стал более активным в нападении после перерыва. Несколько моментов упустил Джексон.

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Камбек Челси

Были два удара и от Мудрика из-за пределов площадки. Впрочем, в первом случае украинец пробил выше ворот., а во втором мяч свалился с ноги и полетел в сторону углового флажка.

Тем не менее, сократить счет удалось Мадуэке в середине второго тайма. После перехвата от Галлахера скосил в собственной площадке защитник Астон Виллы.

Однако судья не успел назначить пенальти, Нони же подхватил мяч и сразу пробил кипера хозяев. Челси продолжил давить, тогда как бирмингемцы решили усилить защиту. Впрочем, это не спасло команду Эмери от второго гола.

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Почти вырвали победу

Галлахеру дали пробить из-за пределов штрафной и англичанин красиво попал в дальнюю девятку. Лондонцы бросились вырывать победу, но Астон Вилла уже дотерпела до финального свистка. Дисаси удалось забить на пятой компенсированной минуте, но перед этим был фол от Джексона.

Челси остается девятым, отставая от еврокубковой зоны на 5 очков при матче в запасе по сравнению с седьмым Ньюкаслом. Астон Вилла же идет четвертой, опережая Тоттенхэма на 7 баллов. Но "шпоры" провели на три встречи меньше.