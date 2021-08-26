Как Мудрик забил курьезный автогол, который вывел Шахтер в Лигу чемпионов: видео

Донецкий Шахтер по сумме двух матчей сумел пройти Монако в квалификации Лиги чемпионов. И выйти в групповой этап. Поспособствовал этому курьезный автогол.

Шахтер в первом матче победил на выезде 1:0. Но в домашнем матче уже после первого тайма проигрывал 0:2. И Марлос, который вышел на замену во втором тайме забил гол и сравнял счет по сумме двух матчей. Поэтому командам пришлось играть овертайм, чтобы определить победителя пары.

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Именно в овертайме Шахтеру удалось отличиться еще раз. Помог этому курьезный автогол. Его соавтором стал Михаил Мудрик.

Игрок вышел на замену на 82-й минуте. И начал активно идти вперед. Однако очень часто его действия ничем не заканчивались – он терял мяч, пытаясь самостоятельно обыграть соперников. Поэтому во время небольшого перерыва перед овертаймом главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби с ним отдельно поговорил. И это дало результат. Уже в овертайме игрок играл больше на команду.

Именно Мудрик на 114-й минуте матча пошел в подкат в центре поля, чтобы перехватить мяч. Ему это удалось. И Фернандо разогнал атаку. Но "упершись" в соперников, чуть не потерял мяч. Его быстро подхватил Мудрик, и уже в штрафной решил сбросить под удар партнеру. Но мяч попал в ногу защитнику Агилару, и от нее полетел в ворота над голкипером Нюбелем. Тот поздно среагировал на удар и не сумел дотянуться до мяча, который за его спиной опустился за линией ворот.

Так счет в матче сравняли, а по сумме двух матчей вперед вышел Шахтер. И именно это принесло "горнякам" проход в групповой этап Лиги чемпионов.

Смотрите видео автогола после удара Мудрика