Шахтар у першому матчі переміг на виїзді 1:0. Але в домашньому матчі вже після першого тайму програвав 0:2. Та Марлос, який вийшов на заміну, у другому таймі забив гол і зрівняв рахунок за сумою двох матчів. Відтак командам довелося грати овертайм, щоб визначити переможця пари.

Варте уваги Хто вийшов у груповий раунд Ліги чемпіонів

Саме в овертаймі Шахтарю вдалося відзначитися ще раз. Допоміг цьому курйозний автогол. Його співавтором став Михайло Мудрик.

Гравець вийшов на заміну на 82-й хвилині. І почав активно йти вперед. Однак дуже часто його дії нічим не закінчувалися – він втрачав м'яч, намагаючись самотужки обіграти суперників. Тож під час невеликої перерви перед овертаймом головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі навіть з ним окремо поговорив. І це дало результат. Вже в овертаймі гравець грав більше на команду.

Саме Мудрик на 114-й хвилині матчу пішов у підкат у центрі поля, щоб перехопити м'яч. Йому це вдалося. І Фернандо розігнав атаку. Але "впершись" у суперників, мало не втратив м'яч. Його швидко підхопив Мудрик, і вже у штрафному вирішив скинути під удар партнеру. Але м'яч влучив у ногу захиснику Агілару, і від неї полетів у ворота над голкіпером Нюбелем. Той запізно зреагував на удар і не зумів дотягнутися до м'яча, який за його спиною опустився за лінією воріт.

Так рахунок в матчі було зрівняно, а за сумою двох матчів вперед вийшов Шахтар. І саме це принесло "гірникам" прохід до групового етапу Ліги чемпіонів.

Дивіться відео автоголу після удару Мудрика