Обнадеживающее начало: Мудрик отметился голом и ассистом в первом спарринге Челси

13 июля 2024, 23:49
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From the Shed End

Лондонский Челси под руководством нового главного тренера Энцо Мареска начал подготовку к новому сезону. "Пенсионеры" успели сыграть первый контрольный поединок.

Контрольную встречу против Лидса Челси проводил в закрытом режиме. Во время матча не велась видеотрансляция.

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Как сыграл Мудрик в спарринге

Команды сыграли три тайма по 45 минут, чтобы все футболисты получили игровую практику. Поединок завершился победой "синих" со счетом 5:1.

В матче принял участие Михаил Мудрик. Украинец смог записать на свой счет два результативных действия: гол плюс пас.

Кроме Мудрика отличились: Нони Мадуэке (дубль), Кристофер Нкунку (гол+пас) и Мало Гюсто (гол). Отметим, что Лидс в сезоне 2024/25 будет представлять Чемпионшип – второй по силе дивизион Англии.

Третий сезон Мудрика в Челси

  • Напомним, что Михаил Мудрик присоединился к Челси зимой 2023 года. "Синие" отдали за украинца 70 миллионов евро, а еще 30 миллионов Шахтер может получить бонусами.
  • За это время вингер сыграл за "пенсионеров" 58 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 4 ассиста.
  • Михаил получил немало критики в свой адрес из-за нестабильной игры. Были слухи, что летом Мудрик может оказаться в другом клубе.
  • Тем не менее новый тренерский штаб во главе с Энцо Мареской рассчитывает в новом сезоне на украинского вингера.
  • В первом туре АПЛ Челси сыграет против Манчестер Сити. Поединок состоится 18 августа.
Автор: Сергій Шаховець