Обнадеживающее начало: Мудрик отметился голом и ассистом в первом спарринге Челси

Лондонский Челси под руководством нового главного тренера Энцо Мареска начал подготовку к новому сезону. "Пенсионеры" успели сыграть первый контрольный поединок.

Контрольную встречу против Лидса Челси проводил в закрытом режиме. Во время матча не велась видеотрансляция.

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Как сыграл Мудрик в спарринге

Команды сыграли три тайма по 45 минут, чтобы все футболисты получили игровую практику. Поединок завершился победой "синих" со счетом 5:1.

В матче принял участие Михаил Мудрик. Украинец смог записать на свой счет два результативных действия: гол плюс пас.

Кроме Мудрика отличились: Нони Мадуэке (дубль), Кристофер Нкунку (гол+пас) и Мало Гюсто (гол). Отметим, что Лидс в сезоне 2024/25 будет представлять Чемпионшип – второй по силе дивизион Англии.

Третий сезон Мудрика в Челси