Контрольну зустріч проти Лідса Челсі проводив у закритому режимі. Під час матчу не велася відеотрансляція.

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Як зіграв Мудрик у спарингу

Команди зіграли три тайми по 45 хвилин, щоб усі футболісти отримали ігрову практику. Поєдинок завершився перемогою "синіх" з рахунком 5:1.

У матчі взяв участь Михайло Мудрик. Українець зумів записати на свій рахунок дві результативні дії: гол плюс пас.

Крім Мудрика відзначилися: Ноні Мадуеке (дубль), Крістофер Нкунку (гол+пас) та Мало Гюсто (гол). Зазначимо, що Лідс у сезоні 2024/25 буде представляти Чемпіоншип – другий за силою дивізіон Англії.

Третій сезон Мудрика в Челсі