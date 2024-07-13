Контрольну зустріч проти Лідса Челсі проводив у закритому режимі. Під час матчу не велася відеотрансляція.
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Як зіграв Мудрик у спарингу
Команди зіграли три тайми по 45 хвилин, щоб усі футболісти отримали ігрову практику. Поєдинок завершився перемогою "синіх" з рахунком 5:1.
У матчі взяв участь Михайло Мудрик. Українець зумів записати на свій рахунок дві результативні дії: гол плюс пас.
Крім Мудрика відзначилися: Ноні Мадуеке (дубль), Крістофер Нкунку (гол+пас) та Мало Гюсто (гол). Зазначимо, що Лідс у сезоні 2024/25 буде представляти Чемпіоншип – другий за силою дивізіон Англії.
Третій сезон Мудрика в Челсі
- Нагадаємо, що Михайло Мудрик приєднався до Челсі взимку 2023 року. "Сині" віддали за українця 70 мільйонів євро, а ще 30 мільйонів Шахтар може отримати бонусами.
- За цей час вінгер зіграв за "пенсіонерів" 58 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів та віддав 4 асисти.
- Михайло отримав чимало критики на свою адресу через нестабільну гру. Були чутки, що влітку Мудрик може опинитися в іншому клубі.
- Проте новий тренерський штаб на чолі з Енцо Мареска розраховує в новому сезоні на українського вінгера.
- У першому турі АПЛ Челсі зіграє проти Манчестер Сіті. Поєдинок відбудеться 18 серпня.