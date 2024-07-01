По данным Transfermarkt, контракт украинского вингера с клубом действителен до 30 июня 2031 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

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Мудрик в Лондоне

Яркие выступления украинца в составе донецкого Шахтера в сезоне 22/23 привлекли внимание многих европейских топ-клубов. Более активно за Михаила боролись лондонские клубы Челси и Арсенал. За рекордную сумму для украинского футбола 70 миллионов евро и 30 миллионов евро бонусами Мудрик перешел в Челси.

Британский журналист Мэтт Лав из издания The Telegraph сообщил о том, что лондонский клуб имел на своем столе предложения на счет украинского вингера. В прошлое зимнее трансферное окно "пенсионерам" предлагали как полноценный трансфер, так и аренду игрока, но клуб не захотел отпускать футболиста.

Летом в Челси на смену Маурисио Почеттино пришел Энцо Мареска. В клубе считают, что новый тренер сможет умело использовать Мудрика и раскрыть его сильные стороны.

К слову. Михаил Мудрик сыграл на Евро-2024 полный матч с Румынией, а на 85-й минуте в матче со Словакией его сменили из-за того, что он получил травму.

Сезон-2023/2024 для Мудрика