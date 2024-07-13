Контрольную встречу против Лидса Челси проводил в закрытом режиме. Во время матча не велась видеотрансляция.
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Как сыграл Мудрик в спарринге
Команды сыграли три тайма по 45 минут, чтобы все футболисты получили игровую практику. Поединок завершился победой "синих" со счетом 5:1.
В матче принял участие Михаил Мудрик. Украинец смог записать на свой счет два результативных действия: гол плюс пас.
Кроме Мудрика отличились: Нони Мадуэке (дубль), Кристофер Нкунку (гол+пас) и Мало Гюсто (гол). Отметим, что Лидс в сезоне 2024/25 будет представлять Чемпионшип – второй по силе дивизион Англии.
Третий сезон Мудрика в Челси
- Напомним, что Михаил Мудрик присоединился к Челси зимой 2023 года. "Синие" отдали за украинца 70 миллионов евро, а еще 30 миллионов Шахтер может получить бонусами.
- За это время вингер сыграл за "пенсионеров" 58 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 4 ассиста.
- Михаил получил немало критики в свой адрес из-за нестабильной игры. Были слухи, что летом Мудрик может оказаться в другом клубе.
- Тем не менее новый тренерский штаб во главе с Энцо Мареской рассчитывает в новом сезоне на украинского вингера.
- В первом туре АПЛ Челси сыграет против Манчестер Сити. Поединок состоится 18 августа.