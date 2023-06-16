Занимает особое место в сердце, – Мудрик рассказал, почему решил помочь "молодежке" на Евро

Левый вингер сборной Украины и Челси Михаил Мудрик попал в заявку "молодежки" на Евро-2023. Футболист пожертвует отпуском ради помощи национальной команде.

Довольно приятно было увидеть Михаила Мудрика и других сборников в молодежке, которая поедет на чемпионат Европы-2023. Вместе с игроком Челси в заявке нашлось место другим футболистам главной команды страны – Анатолию Трубину, Георгию Судакову и Владиславу Ванату.

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Мудрик: Я не могу не уехать

Все четверо поедут в расположение "молодежки" после двух матчей за команду Сергея Реброва.

Мудрик рассказал, почему решил помочь молодежной сборной Евро-2023.

Я поеду. Я хочу помочь команде. Я много с ней прошел, и она занимает особое место в моем сердце. Я не могу не уехать,

– сказал Михаил.

Впереди у Мудрика еще два матча за сборную Реброва. 16 июня подопечные Сергея Станиславовича сыграют против Северной Македонии, а уже 19 июня – против Мальты. Оба поединка пройдут в рамках отбора на Евро-2024. Это первые официальные поединки для Реброва во главе главной команды страны.

Отметим, что в товарищеском матче против Германии Мудрик стал автором результативной атаки. После удара Михаила и рикошета Рюдигера мяч оказался в воротах "бундестим", а сама встреча закончилась мировой 3:3.