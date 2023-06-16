Доволі приємно було побачити Михайла Мудрика та інших збірників у "молодіжці", яка поїде на чемпіонат Європи-2023. Разом із гравцем Челсі у заявці знайшлось місце іншим футболістам головної команди країни – Анатолія Трубіна, Георгія Судакова та Владислава Ваната.

До теми Мудрик й інші відправляються у молодіжку: заявка збірної України на молодіжне Євро-2023

Мудрик: Я не можу не поїхати

Усі четверо поїдуть у розташування "молодіжки" після двох матчів за команду Сергія Реброва.

Мудрик розповів, чому вирішив допомогти молодіжній збірній на Євро-2023.

Я поїду. Я хочу допомогти команді. Я багато з нею пройшов і вона займає особливе місце в моєму серці. Я не можу не поїхати,

– сказав Михайло.

Попереду у Мудрика ще два матчі за збірну Реброва. 16 червня підопічні Сергія Станіславовича зіграють проти Північної Македонії, а вже 19 червня – проти Мальти. Обидва поєдинки відбудуться у рамках відбору на Євро-2024. Це першій офіційні поєдинки для Реброва на чолі головної команди країни.

Відзначимо, що у товариському матчі проти Німеччини Мудрик став автором результативної атаки. Саме після удару Михайла та рикошету Рюдігера м'яч опинився у воротах "бундестім", а сама зустріч закінчилась мировою 3:3.