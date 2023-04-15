Наставник португальского Спортинга Рубен Аморрим вошел в сферу интересов лондонского Челси. "Аристократ" в поисках постоянного наставника.

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Попал в солидную компанию

Рубен Аморим – четвёртый и последний тренер в списке "пенсионеров". Лондонский коллектив уже провел переговоры с руководителем лиссабонского клуба, поскольку Челси ищет специалиста, который будет в должности главного тренера команды уже на постоянной основе. Ранее сообщалось, что У Фрэнка Лэмпарда есть шанс остаться во главе "аристократов", однако его результаты с командой не прогнозируют ему светлого будущего.

Руководители лондонского коллектива, возможно, и сразу не слишком верили в успех Лэмпарда в Челси, или просто перестраховывались. Напомним, что столичный коллектив ведет переговоры с другими кандидатами в наставники клуба. Среди них только громкие имена, которым уже приписывали статус главного тренера Челси, а именно Юлиан Нагельсманн, Луис Энрике и Маурисио Почеттино.

Рубен Аморим во главе Спортинга