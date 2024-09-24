Пас-конфетка Мудрика помог Челси выйти в следующий раунд Кубка лиги

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик стал автором голевой передачи в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. Для 23-летнего футболиста это второе результативное действие в сезоне.

Челси – Барроу 5:0

Голы: Нкунку, 8, 15, 75, Фармен, 28 (автогол), Нету, 48

В новом сезоне главный тренер Челси Энцо Мареска отвел Михаилу Мудрику роль резервиста. Шанс проявить себя украинец получил в поединке 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25, пишет 24 Канал.

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С ассистом, но без забитого мяча

Итальянский наставник "синих" доверил Мудрику место в стартовом составе против команды из четвертого английского дивизиона. Украинец отыграл все 90 минут игрового времени.

После первого тайма счет был 3:0 в пользу хозяев поля. Отличились Нкунку (дубль) и голкипер Барроу Пол Фармер, на которого записали автогол.

В начале второго тайма Мудрик отдал великолепный пас на Педру Нету. Португальскому вингеру оставалось лишь подставить ногу, чтобы мяч попал в ворота.

Видео ассиста Мудрика

Финальную точку в поединке поставил все тот же форвард Нкунку, который оформил хет-трик. Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу команды Мудрика. Челси шагает дальше в Кубке лиги.

Отметим, что Михаил Мудрик в нынешнем сезоне отыграл 5 матчей. На счету вингера сборной Украины два ассиста: один в квалификации Лиги конференций с Серветтом (1:2), а второй в поединке против Барроу (5:0).