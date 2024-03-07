Нещодавно гравець збірної України придбав 50 дронів для наших воїнів. А тепер футболіст здійснив мрію юного земляка.

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Добрий вчинок футболіста

Михайло Мудрик отримав листа від 13-річного українського хлопчика, який через повномасштабне вторгнення залишив рідний Київ і свого тата. Наразі він проживає в Лондоні разом з мамою.

Юний хлопець написав щемливого листа футболісту, в якому розповів про своє життя та запросив Михайла зіграти в теніс, хоча й не сподівався, що це дійсно трапиться.

Привіт, Михайле. Мене звати Павло. Мені 13 років. Я сумував і хвилювався, коли ми виїжджали до нового незнайомого місця, бо тато залишився вдома. В Англії, коли я побачив, що ти перейшов до Челсі, то почав вболівати за тебе та твою команду. У Києві я багато грав в теніс, це мій улюблений вид спорту. Коли я був молодшим, то грав у футбол на позиції лівого вінгера, як і ти,

– йшлося у листі.

Мудрик вирішив не тільки відповісти хлопчині своїм листом, а й відгукнутися на запрошення. Він обмінявся з земляком досвідом адаптації в Англії, поговорив про захоплення спортом та зіграв з ним у теніс.

На корті панувала дуже невимушена та дружня атмосфера. Під час гри Павло жартома запитав у футболіста, чи грати проти нього на повну силу, а Михайло зізнався, що хлопець виявився занадто сильним напарником.

Дивіться відео з теплою зустріччю Мудрика з юним земляком

Зазначимо, що Михайло Мудрик у сезоні-2023/2024 провів 28 матчів за Челсі в усіх турнірах, у яких забив 5 голів та віддав 3 асисти.

Довідка. Наступний матч "сині" зіграють 11 березня на "Стемфорд Бридж" проти Ньюкасла. Стартовий свисток пролунає о 22:00.