Голосування за найкращий гол жовтня відбувається на офіційному сайті Челсі. Вболівальники "синіх" повинні визначитися з семи забитих м'ячів.

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Мудрик лідирує в номінації за найкращий гол

Михайло Мудрик став єдиним гравцем "пенсіонерів", який номінований одразу двома голами. Це дебютний м'яч українця в матчі проти Фулхема (2:0). А також його шедевр в поєдинку проти Арсеналу (2:2). Тоді український вінгер філігранно перекинув м'яч за спину голкіпера "канонірів".

На момент публікації гол Мудрика у ворота команди Зінченка лідирував у голосуванні з результатом 89%. Очевидно, що уболівальникам припала до вподоби майстерність Михайла.

Відео усіх голів Челсі в жовтні

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Мудрик зіграв за Челсі 9 матчів та забив 2 голи. Через травму українець пропустив поєдинок 10-го туру АПЛ з Брентфордом (0:2) та матч Кубка англійської ліги проти Блекберна (2:0). Очікується, що Михайло повернеться на поле в понеділок, 6 листопада. В цей день "сині" протистоятимуть в лондонському дербі Тоттенхему.