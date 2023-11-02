Голосування за найкращий гол жовтня відбувається на офіційному сайті Челсі. Вболівальники "синіх" повинні визначитися з семи забитих м'ячів.
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Мудрик лідирує в номінації за найкращий гол
Михайло Мудрик став єдиним гравцем "пенсіонерів", який номінований одразу двома голами. Це дебютний м'яч українця в матчі проти Фулхема (2:0). А також його шедевр в поєдинку проти Арсеналу (2:2). Тоді український вінгер філігранно перекинув м'яч за спину голкіпера "канонірів".
На момент публікації гол Мудрика у ворота команди Зінченка лідирував у голосуванні з результатом 89%. Очевидно, що уболівальникам припала до вподоби майстерність Михайла.
Відео усіх голів Челсі в жовтні