Готовится большой обмен: Мудрик может сменить клубную прописку и продолжить карьеру в Серии А

Михаил Мудрик с января 2023 года выступает за лондонский Челси. Он чередует успешные выступления с посредственными, что ставит его перспективы в клубе под вопрос.

В последних матчах украинец вернул себе место в основном составе, а в матче против Тоттенхэма даже сорвал аплодисменты от фанатов "синих" за свой перформанс. Однако слухи о его возможном переходе до сих пор не утихают.

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В клубе может появиться ячейка украинцев

Сообщается, что 23-летний вингер может продолжить карьеру в Италии. В его услугах заинтересовался Наполи.

По информации британского издания, клубы могут оформить крупную сделку во время следующего трансферного окна. Они готовят обмен, в результате которого Михаил Мудрик может перебраться в Неаполь, а в обратном направлении перейдет форвард Виктор Осимхен.

Если он в конце концов состоится, то, кроме украинского футболиста, Наполи также получит часть суммы от трансфера нигерийца, ведь оценивает его дороже и имеет большой интерес к нападающему от ПСЖ.

. Наполи интересуется еще двумя украинцами. Итальянский клуб претендует на подписание Георгия Судакова, за которого предлагал зимой Шахтеру 40 миллионов евро , а также на Артема Довбика . Именно форварда Жироны неаполитанцы рассматривают на замену Виктора Осимхена, который почти гарантированно покинет Наполи летом.

Отметим, что Михаил Мудрик в нынешней кампании провел за Челси 39 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Следующий поединок "синие" проведут 11 мая на выезде против Ноттингем Форест. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.